Wrocław. Płetwonurkowie pracują przy remoncie mostów Pomorskich [ZDJĘCIA]

Trwa remont mostów Pomorskich we Wrocławiu. Usunięto już nawierzchnię starej jezdni i tory tramwajowe. Dziś do działań zaangażowano płetwonurków. Co robili w lodowatych wodach Odry? Przeczytajcie poniżej.

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK! Jak informują Wrocławskie Inwestycje nadzorujące ten remont, płetwonurkowie działali przy mostach Pomorskich w poniedziałek. Dokumentowano pod wodą stan techniczny mostu Pomorskiego Południowego m.in. pięknych baszt, które przejdą renowację pod okiem konserwatora zabytków - informują urzędnicy. Prace prowadzone były w wodzie, której temperatura wynosiła zaledwie 3 stopnie. Ciekawe rzeczy dzieją się także pod samą przeprawą, gdzie od kilku dni montowane są dziesiątki metrów rusztowań. Posłużą one konserwacji i odbudowy części nośnej zabytkowej przeprawy. Rusztowania są już widoczne po wschodniej stronie mostu, czyli tej od ulicy Grodzkiej. Zobaczcie na zdjęciach w galerii jak toczą się prace na mostach Pomorskich. Będą one trwały przez trzy lata. Czytaj także KORONAWIRUS. Najnowsze informacje z Wrocławia NA ŻYWO AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT EPIDEMII KORONAWIRUSA ZNAJDZIECIE W NASZYM SERWISIE SPECJALNYM - KLIK! Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo