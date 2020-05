Wrocław. Placówka dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Jak powinny wyglądać szkoła i przedszkole w Lipie Piotrowskiej?

Ruszył konkurs na projekt zespołu szkolno-przedszkolnego, a także zagospodarowanie terenu wokół przyszłej placówki.

Jest kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipie Piotrowskiej. Miasto ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczną placówki. Nauka w nowym zespole, który powstanie przy ulicy Cynamonowej, ma się rozpocząć za cztery lata.

Projekty kompleksu można zgłaszać w Zarządzie Inwestycji Miejskich do 9 czerwca, a konkurs ma być rozstrzygnięty do 23 września. Od podpisania umowy z autorem zwycięskiej koncepcji architektonicznej, przewidziano 9 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Prezydent Jacek Sutryk jeszcze w kwietniu zapowiedział, że nowy kompleks ma być podobny do powstającego właśnie na Jagodnie.

Projektowanie i budowa od lat obiecywanej placówki dla uczniów nie tylko z Lipy Piotrowskiej, ale też Widawy i ze Świniar mogły ruszyć po przekazaniu miastu gruntów pod tę inwestycję od Skarbu Państwa, a dokładniej od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Grunty te oficjalnie przekazano przed ponad dwoma tygodniami.