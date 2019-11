Zamieszanie. Korki. Chaos. Plac Orląt Lwowskich jest od soboty zamknięty. A w poniedziałek... Oj, to dopiero się będzie działo! Kierowcy, musicie uzbroić się w cierpliwość!

Od sobotniego poranka w okolicy pl. Orląt Lwowskich obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Jazda odbywa się pomiędzy szpalerami biało-czerwonych barierek i pachołków.Kierowcy, którzychcą wjechaćmuszą jechać wjechać prosto w Podwale, następnie skręcić w lewo w Zelwerowicza, znów w lewo w ul. Sokolniczą. Tutaj można skręcić w prawo do Braniborskiej.Jadącyjuż na wysokości skrzyżowania Podwala z Krupniczą zatrzymają się w korku. Po dojechaniu do pl. Orląt Lwowskich będą mogli skręcić jedynie w prawo, w stronę do pl. Jana Pawła II. Zdarza się jednak, że wjazd na Podwale jest zablokowany autami, które jadąc od Piłsudskiego nie zdążyły zjechać ze skrzyżowania.Kierowcy, którzyj chcieliby przejechaćmuszą skręcić w prawo, pojechać kilkaset metrów w kierunku pl. Legionów i tam skorzystać z przejazdu przez torowisko. Samo włączenie się do ruchu w tym miejscu jest dość bezpieczne, ponieważ drogowcy ustawili szykanę zmuszającą jadących od pl. Legionów do zjeżdżania na prawy pas, dzięki czemu lewy pozostaje do dyspozycji tych, którzy zawracają, by jechać w kierunku pl. Jana Pawła II.W sobotę rano tworzyły się korki. Niektóre tymczasowe sygnalizatory świetlne zostały przełączone w tryb pulsujący. Najgorzej oznaczony jest wlot w pl. Orląt Lwowskich. Tam spotykają się jadący od Braniborskiej i ci, którzy po wjeździe z Sokolniczej muszą ustawić się na pożądanym pasie. Zamieszanie potęgują czasami kierowcy, którzy po przegapieniu swojego skrętu próbują nawracać, zamiast nadłożyć drogi i objechać plac, a także rowerzyści i piesi, którzy koniecznie muszą przejść lub przejechać w miejscu, w którym przejazd lub przejście dla pieszych zostało wyłączone z ruchu. Samą organizację ruchu można po kliku chwilach zrozumieć, a w odnalezieniu się na tym placu budowy bardzo pomaga spokojna i wolna jazda.Jeszcze bardziej zatłoczona niż zawsze jest ulica Legnicka w stronę placu Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Nabycińską trzeba odstać przynajmniej cztery cykle świetlne.Należy jednak pamiętać, że prawdziwy test nowa organizacja ruchu przejdzie w poniedziałek. W sobotę ulice wokół placu przytykały się, jednak w dni robocze ruch będzie kilkukrotnie większy.Zmieniły się także trasy linii autobusowych i tramwajowych.Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez 7 miesięcy do wakacji 2020 r.Na sam plac Orląt Lwowskich i przyległe ulice wjechał ciężki sprzęt. Budowlańcy kują, zdejmują tory, zdzierają asfalt. To kolejny etap budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Ta inwestycja, określona przez prezydenta Sutryka największą powojenną inwestycją komunikacyjną we Wrocławiu ma zakończyć się w 2023 r. Wydzielona trasa będzie miała długość 7 km. W linii jej przebiegu powstanie 15 par przystanków, oraz dwa wiadukty. Miasto zaznacza, że dzięki niej dojazd z Nowego Dworu do centrum miasta będzie zajmował mniej niż 20 minut.