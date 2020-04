Wrocław. Pijany kierowca po zatrzymaniu groził policjantom na wiele wymyślnych sposobów

Gdzie po chip dla psa za darmo we Wrocławiu? [LISTA GABINETÓW]

Po co znakować psa chipem? Żeby szybciej go odnaleźć w przypadku ucieczki lub zaginięcia. "Oznakowane psy lub koty, jeżeli trafiają do schroniska, nie spędzają tam wiele czasu, gdyż po odczytaniu kodu z mikroprocesora szybko docieramy do danych właściciela" - mówi Marcin Wierzba ...