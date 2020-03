Wrocław. Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli zakończony. Kiedy wyniki?

Urzędnicy tydzień temu podawali, że wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na rok 2020/2021 będzie 6,5 tys. Wniosków w I etapie rekrutacji wpłynęło ponad 7 tysięcy. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana za niecały miesiąc, 23 kwietnia. Nie będą to jednak wyniki ostateczne.

Po decyzjach rodziców w połowie czerwca ruszy ponowna rekrutacja uzupełniająca. Dodatkowo, w tym roku stworzymy jeszcze ponad 1000 miejsc w publicznych przedszkolach (m.in. na Lipie Piotrowskiej, na Oporowie czy na Nowych Żernikach), które nie znajdują się w puli trwającej rekrutacji. Co ważne, w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych we Wrocławiu – z miejską dotacją, ale poza miejskim systemem rekrutacji – jest kolejnych 1200 miejsc - wyjaśnia Przemysław Gałecki z UM we Wrocławiu.