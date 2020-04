Wrocław. Pierwszy dzień zakupów po nowemu. Sklepy liczyły klientów przy wejściu. Zobaczcie zdjęcia

Od środy w Polsce obowiązują limity liczby osób, jakie mogą jednocześnie znajdować się w sklepie. Wrocławskie markety bardzo skrupulatnie ich przestrzegały. Kolejki ustawiały się za to przed marketami - większość klientów przestrzegała jednak obowiązkowego, dwumetrowego odstępu od innych. Zobaczcie zdjęcia!

Oto ograniczenia obowiązujące od 1 kwietnia 2020.

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie trzy razy więcej osób, niż jest tam kas (liczą się wszystkie kasy, nie tylko te czynne)

Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotyczą także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.