Wrocław piernikiem stoi? Wywiad z wrocławskim piernikarzem

Jak pracuje się nad miastem z piernika?

Marcin Goetz z piernikarni Słodka Chatka: Pracy było dużo, więc wstawaliśmy rano i pierniczyliśmy, pierniczyliśmy, pierniczyliśmy. Zachodziło słońce, wybijała północny, padaliśmy na twarz i od rana znowu pierniczyliśmy. To jest kwestia upieczenia dużej ilości określonego wzoru pierników. Później musi to trafić w sprawne ręce, które to polukrują. A wszystko to poprzedzone zostało zamysłem, projektem twórców Kolejkowa. Ja jestem wykonawcą ciasta, ale pomysł i to, co zobaczą zwiedzający, to inicjatywa przedstawicieli Kolejkowa.

Widzimy też jeżdżące i poruszające się elementy. Mamy czekoladowy pociąg czy wiatrak. Czy to, że owe elementy są w ruchu, było trudnością?

Akurat te elementy przygotowywali modelarze z Kolejkowa. Oczywiście, piernikowe historie na młynie, który się kręci, czy na obracającym się zaprzęgu Mikołaja i gwieździe betlejemskiej, zostały wypieczone przez nas. Ale całość to mocna praca zespołowa