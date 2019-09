Wrocław. Piękna kładka w centrum miasta zniszczona przez wandali. Zobacz zdjęcia

- Efektowna przeprawa jest pobazgrana i wygląda ohydnie. Czy ktoś się w ogóle tym interesuje? - pyta nasz Czytelnik, czy wszystkim pasuje życie w takim syfie - dodaje. Sprawą zajął się nasz reporter Jerzy Wójcik.

Kładka dla pieszych prowadząca z promenady nad fosą do placu Orląt Lwowskich jest pod opieką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Urzędnicy przyznają, że to jedno z tych miejsc, które upodobali sobie wandale i trzeba tam bardzo często interweniować. Zdarzają się zniszczone szyby przezroczystej balustrady. W tym momencie zniszczonych - pękniętych i porysowanych ostrym narzędziem - jest 6 takich tafli szklanych. Wymiana jednej powierzchni (wymieniane są całe tafle) to koszt dziesiątek tysięcy złotych, są też drobniejsze zniszczenia.

Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przyznaje, że akurat graffiti, choć mocno szpeci kładkę, nie powinno być bardzo skomplikowane do usunięcia. Gładka powierzchnia sprzyja temu. Po interwencji naszego Czytelnika, drogowcy wyślą tam odpowiednie ekipy. - Gdy widzimy podobne zniszczenia miejskiej infrastruktury, którą my zarządzamy, można to zgłaszać telefonicznie lub mailowo naszemu dyspozytorowi przyjmującemu podobne zgłoszenia - wyjaśnia Ewa Mazur ze ZDiUM-u. - W sytuacjach, gdy napisy są tzw. mową nienawiści, staramy się działać jak najszybciej się da - dodaje.