Wrocław: Parkowała na kopercie dla niepełnosprawnych. Dostała 3600 zł mandatu OPRAC.: JW

W centrum Wrocławia jest wielki problem ze znalezieniem miejsca do zaparkowania samochodu. Kierowcy radzą sobie na różne sposoby. Pomysł na wykorzystanie do zostawienia auta na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze zajmujemy miejsce osobie, która może go faktycznie bardzo potrzebować, po drugie możemy naprawdę słono za to zapłacić.