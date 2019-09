Wrocław. Park handlowy powstanie na Księżu Małym. Gdzie i kiedy? Przeczytaj szczegóły!

Będzie to trzeci obiekt pod tą marką we Wrocławiu.

N-Park stanie na Księżu Małym u zbiegu ulic Opolskiej, Karwińskiej i Krakowskiej. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2021 i 22 roku.

Projektowana powierzchnia najmu N-Parku to ok. 5,3 tys. mkw. na dwóch poziomach. Znaleźć się tu mają m.in. market spożywczy, drogeria, sklep elektroniczny, sportowy, z modą rodzinną i akcesoriami, usługi i gastronomia. Parking naziemny zaplanowany jest na ok. 150 miejsc postojowych.

- Lokalizacja N Parku przy ulicach Opolskiej i Krakowskiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów pracy, a także jego koncept bardzo dobrze wpisują się w formułę wygodnych zakupów i potrzebnych usług blisko bądź po drodze do domu klienta – mówi Dorota Beltrani, dyrektor ds. komercjalizacji w Napollo.

Centrum, w którego bezpośredniej strefie oddziaływania mieszka ok. 30 tys. osób, ma być dostępne dla okolicznych mieszkańców, jak i osób korzystających z punktów przesiadkowych, poruszających się komunikacją miejską czy samochodem.