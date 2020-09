Wrocław. Pamiętacie jeszcze Poltegor? Zobaczcie zdjęcia, jak go budowano

Poltegor był najwyższym (do 2007 roku) budynkiem we Wrocławiu. Stał przy ul. Powstańców Śląskich. Zaprojektowali go: Zofia Szczęsnowicz-Sołowij, Julian Duchowicz i Jan Szymański. Miał 125 metrów wysokości, 25 kondygnacji. Jego budowę rozpoczęto w 1974 roku, a ukończono w 1982. Budynek został zburzony w 2007 roku (w jego miejscu postawiono Sky Tower). Zobacz zdjęcia z fotopolska.eu

Budowa bez pozwolenia. Nowe prawo już od września Wideo