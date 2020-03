Wrocław. Pacjent z podejrzeniem koronawirusa wyskoczył przez szpitalne okno. Trafił na OIOM (SZCZEGÓŁY)

pixabay

Do zdarzenia doszło około godz. 15.30. Z budynku zakaźnego, szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, z pierwszego piętra, wyskoczył pacjent, który trafił do placówki dzisiaj koło południa. Mężczyzna został przyjęty na oddział z podejrzeniem koronawirusa.