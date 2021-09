Twoje dziecko uwielbia malować? Nie zmarnuj tego talentu! We Wrocławiu są różne pracownie, które uczą rysunku i malarstwa. To na przykład: - Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25B (karnety kosztują ok. 200-375 zł) - Domin Wrocław, ul. Piłsudskiego 40 lok. 2 (karnet trymestralny kosztuje 870 zł) - Rysownia, ul Parkowa 25 (karnet trymestralny od 400 do 750 zł, w zależności od rodzaju zajęć)

Pixabay.com