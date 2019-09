Wrocław. Oto parking-pułapka w centrum miasta. Zobacz!

Jeśli pomylisz parkomaty - dostaniesz mandat. Przekonał się o tym Zygmunt Jagodziński.

- Zaparkowałem, zapłaciłem za postój w najbliższym parkomacie, a i tak dostałem mandat. Nie mieszkam na co dzień we Wrocławiu i nie wiedziałem, że to jest jakiś inny parking. Poprosiłem o anulowanie opłaty, wyjaśniłem sprawę, ale firma straszy mnie sądem- denerwuje się.

Sprawa pana Zygmunta Jagodzińskiego toczy się od grudnia ubiegłego roku.

- Zapłaciłem najpierw za godzinę postoju, później dopłaciłem za kolejny czas. Kiedy załatwiłem swoje sprawy i chciałem odjechać, za wycieraczką samochodu znalazłem informację o karze 95 złotych od firmy EuroPark. Bardzo się zdziwiłem. Napisałem reklamację, dołączyłem kopie potwierdzenia opłaty za postój i poprosiłem o anulowanie kary. Byłem pewien, że to zwykła pomyłka - opowiada.

Dopiero z odpowiedzi od firmy dowiedział się, że za parking zapłacił nie w tym parkomacie co trzeba. Skorzystał z urządzenia należącego do miasta, a nie z tego prywatnej firmy. - Zapłaciłem po prostu w najbliższym parkomacie. Skąd miałem wiedzieć, że to dwa różne parkingi, a do tego ten należący do EuroPark jest identyczny, jak miejski. To była zwykła pomyłka, nie chciałem nikogo oszukać - mówi pan Zygmunt.