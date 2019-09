Wrocław. Oto jak bawiliście się w weekend w GREY MUSIC CLUB. Zobaczcie zdjęcia!

W piątkowy wieczór parkiet w GREY MUSIC CLUB (ul. Św. Mikołaja, Wrocław) był rozgrzany do czerwoności. Zabawa była super. A już 28 września zapraszamy Was na PLAYBOY EXCLUSIVE EVENT - oficjalny event Playboy Polska. Tej nocy w Grey’u spotkacie najgorętsze Playmate oraz zobaczycie jedyny i niepowtarzalny samochód roku Playboya. To będzie noc pełna blichtru w towarzystwie najsławniejszych króliczków świata. Music: Georgina Tarasiuk (Vocal) Dj D'Vision Piekart Rezerwacje: http://bit.ly/2kn4MbO Sobota od 21:00 do 05:00 Bilety · 10 zł – 20 zł

