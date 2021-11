Wrocław. Oto ceny jedzenia na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rynku (ZDJĘCIA) RP

Wybieracie się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu? Zobaczcie, co tam kupicie do jedzenia. I ile to kosztuje! Szczegóły znajdziecie w podpisach na zdjęciach (i pod zdjęciami) w naszej galerii.