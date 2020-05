Wrocław. Osiedle Nowy Dwór we wtorek bez wody. Będzie beczkowóz (GODZINY, MIEJSCA, ULICE)

Od rana do wczesnego popołudnia może tam wystąpić przerwa w dostawie wody. MPWiK tłumaczy, że ma to związek z usuwaniem awarii wodociągowej, a także przyłączeniem nowej inwestycji do sieci.

We wtorek, 26 maja 2020 r. przerwa w dostawach wody może wystąpić na Nowym Dworze w godzinach 8.00-14.00. Chodzi o budynki położone przy ulicach:

* Budziszyńska parzyste numery od 120 do 134,

* Budziszyńska nieparzyste numery od 115 do 135,

* Rogowska parzyste numery od 136 do 160,

* Rogowska 137,

* Rogowska 143,

* Rogowska 147,

* Rogowska 153a, 153b,

* Zemska parzyste numery od 16a do 44a.