Wrocław. Okradli Amazon z towarów wartych 4,5 mln zł!

Na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób: 3 dobrowolnie poddały się karze na początku tej sprawy. 7 dziś skazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jeśli wyrok się uprawomocni, 6 mężczyzn pójdzie do więzienia za kradzież i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kary? Od roku w zawieszeniu do 4 lat bezwzględnego więzienia.

Szajkę założył Dariusz J., wtedy pracownik Amazona wiosną 2016 r. Wcześniej kradł sam, ale postanowił dogadać się z kurierem, który pomagał mu wywozić towar z firmy. Potem dołączali kolejni. Łupem złodziei padło ponad 1000 laptopów, ekspresy do kawy, konsole do gier i drony.

W lutym 2017 r. ochrona została zaalarmowana, że z magazynu zniknęło 18 dronów wartych 81 tys. zł. Na filmach z monitoringu znaleziono nagranie, na którym jeden z pracowników pakuje paczki z dronami na paletę, całość owija folią i zawozi na rampę, z której towar zabierają samochody dostawcze.