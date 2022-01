Wrocław. Ogródki warzywne z pietruszką i sałatą na Rondzie Regana? O co chodzi? r

Ogród na Manhattanie, wodna taksówka z Wybrzeża Wyspiańskiego do centrum czy uprawa warzyw na Rondzie Reagana to tylko niektóre z pomysłów Fundacji Ładne Historie na „Zielony Grunwald”. Dwuletni projekt zakłada wprowadzenie realnych zmian na osiedlu w obliczu zmian klimatu przy aktywnym udziale jego mieszkańców. To pierwsza tego typu inicjatywa we Wrocławiu.