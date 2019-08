Wrocław. Oficjalny objazd dla aut? Przez dziurawą drogę pełną wody...

- Auta toną w błocie, a podwoziami uderzają o resztki asfaltu wystające z potężnych kałuż - zaalarmowali nas kierowcy.

Opinię dotyczącą tego, którędy i kiedy poprowadzić objazd, wydaje Wydział Inżynierii Miejskiej urzędu miasta. Kiedy urzędnicy miejscy zobaczyli zdjęcie samochodów jadących przez Falzmanna stwierdzili, że nie wiedzą nic o tym objeździe i odesłali nas do ZDiUM-u.

- Musimy sprawdzić. Nie toczą się tam żadne prace sieciowe, o których byśmy wiedzieli, nie mamy zgłoszonych prac - twierdzi Ewa Mazur z zarządu dróg. - W pobliżu działa deweloper, który ma z nami pewne uzgodnienia, ale one nie dotyczą zamykania drogi i wprowadzania objazdu. Deweloper zaprzecza stanowczo, żeby wprowadzał jakieś objazdy, bo on nie jest tak jeszcze rozwinięty ze swoimi pracami, żeby była potrzeba wprowadzania objazdu. Będziemy to wyjaśniać.