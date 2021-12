Wrocław. Odważne kino na zakończenie 12. edycji Brave Kids (SZCZEGÓŁY, BILETY)

Jedni za szkołę swoich dzieci płacą gąsienicami, drudzy, by zapewnić chleb swoim pierworodnym, muszą emigrować z miejsc, w których mieszkali od urodzenia.

Jak żyją najmłodsi Afrykańczycy i jakim trudnościom muszą codziennie stawiać czoła? Tego wszystkiego dowiemy się, oglądając „Makongo: Gąsienice” (17 grudnia), „Przestańcie nas filmować” (18 grudnia) i „Haingosoa” (19 grudnia), czyli selekcję Brave Cinema prezentowaną podczas tegorocznej AfryKamery we wrocławskim DCF-ie.

Jak mówi Iwona Frydryszak, producent wykonawcza projektu Brave Kids, do selekcji Brave Cinema wybrano te filmy, które najwierniej oddają realia dzieciństwa w różnych regionach Afryki.

Grudniowe spotkanie z Brave Kids to jednak nie tylko same seanse, ale także panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania z artystami.

• 17 grudnia po filmie „Makongo: Gąsienice” odbędzie się panel z Przemysławem Stępniem, dyrektorem artystycznym AfryKamery i afrykanistką dr Urszulą Markowską-Manista, podczas którego uczestnicy będą dyskutować o kulturze afrykańskiej i tradycyjnych sposobach życia na Czarnym Lądzie.