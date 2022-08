Wrocław odda hołd w 80. rocznicę śmierci Edyty Stein. Będzie wystawa, koncert, tramwaj jej imienia i dąb

O godzinie 11:30 w parku Świętej Edyty Stein zostanie zasadzony dąb upamiętniający patronkę Europy. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Edyty Stein stojącego przy ulicy Nowowiejskiej 38, tam nastąpi uroczyste nadanie imienia Edyty Stein tramwajowi MPK Wrocław.

- Na patronów wrocławskich tramwajów wybieramy postaci wybitne, zasłużone, ważne dla lokalnej społeczności. Święta Edyta Stein doskonale się w te ideę wpisuje. To wrocławianka, filozofka, patronka Europy, tragicznie zmarła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Rok 2022 we Wrocławiu ogłoszono jej rokiem. To idealny moment, by przypomnieć ją samą i jej niezłomną postawę" – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.