Wrocław. Od rana problemy pasażerów MPK na ul. Grabiszyńskiej, Borowskiej, w okolicach Nowego Targu

Wykolejenie tramwaju na ul. Grabiszyńskiej, na wysokości Zaporowskiej. Nie ma przejazdu w obu kierunkach - do Oporowa i do centrum. Do zdarzenia doszło ok. godz. 6.30.

Tramwaje linii 4, 5, 11, 14, 24 skierowano objazdem przez Powstańców Śląskich, Hallera.

Uruchomiono autobus "za tramwaj" w relacji pl. Legionów>FAT.

O godz. 7.25 udało się przywrócić ruch tramwajów w kierunku pl. Legionów.

Tymczasem na wysokości pl. Nowy Targ około godz. 6.40 doszło do awarii tramwaju linii 17 jadącego w kierunku pl. Dominikańskiego. Tutaj tramwaje ruszyły po około 15 minutach.

Na tym jednak nie koniec. Kolejne kłopoty na pasażerów czekały na ul. Borowskiej, gdzie nie ma przejazdu w kierunku Gaju.