Wrocław. Od dziś MPK za darmo jeżdżą osoby, które skończyły 67 lat [ULGI, DARMOWE PRZEJAZDY MPK]

- dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16. roku życia oraz osoby opiekujące się nim w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia (legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/50a-N/2, orzeczenie o niepełnosprawności bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),

- osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych),

- osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych),

- dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" we wszystkie dni tygodnia oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, w soboty, niedziele i święta (karta Rodzina Plus wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, np. dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna/ studencka w przypadku osób uczących się ze szczególnym uwzględnieniem osób pomiędzy 18. a 24. rokiem życia).

- umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie (ważna legitymacja służbowa),