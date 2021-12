Wrocław. Nowy sklep ALDI zostanie otwarty na ul. Zwycięskiej. To już 200. sklep tej marki w Polsce

Już 15 grudnia, o godzinie 6.00 rano, otwarty zostanie 10. sklep ALDI we Wrocławiu, a 200. w Polsce! Oto szczegóły.

Sklep będzie zlokalizowany przy ul. Zwycięskiej 5-7.

Z okazji otwarcia będą mogli skorzystać z licznych promocji sięgających nawet do 50%, czy skosztować przysmaków z foodtrucka. W dniu otwarcia sklep we Wrocławiu będzie czynny aż do 24.00.

We wszystkich nowo otwieranych sklepach klienci będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI. A po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed nowo otwieranymi sklepami na odwiedzających ALDI czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka ALDI, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać poczęstunek na wynos. Nowe sklepy ALDI wyposażone są w krajalnice do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściach na klientów czekają komfortowy parkingi z uwzględnieniami dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklepy ALDI otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00, a w pozostałe niedziele od 10:00 do 17:30.

