Wrocław. Nowy LIDL przy Grabiszyńskiej już otwarty. Warto tam pojechać po produkty w promocyjnych cenach? Zobacz

Dziś w ramach promocji można tam kupić m.in. myjki ciśnieniowe i ekspresy do kawy za 299 zł, a także damskie torebki z rabatem 20 procent. Zakupy za co najmniej 100 złotych nagradzane są książką przy wyjściu.

Sklep przy Grabiszyńskiej 253 jest czynny:

* od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 21:00,

* w piątki i soboty od 7:00 do 22:00,

* w niedziele handlowe od 09:00 do 20:00.

Zobaczcie promocje, na które trafimy w Lidlu przy ul. Grabiszyńskiej w gazetce ważnej od dziś do soboty. Kolejne strony gazetki można znaleźć w galerii przy tekście.