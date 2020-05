Wrocław. Nowy chodnik na Popowicach jeszcze w tym roku. Zobacz szczegóły

Przetarg – do którego stanęło osiem firm - dotyczy przebudowy chodnika po wschodniej stronie ulicy Niedźwiedziej, na odcinku od Żubrzej do Popowickiej, o długości ok. 380 m.

Powstanie tam nowa nawierzchnia z płytek betonowych, z płytkami stop przy przejściach dla pieszych. Uporządkowane też zostaną miejsca do parkowania przez wyznaczenie miejsc postojowych prostopadłych lub równoległych do krawędzi drogi. Koszt remontu oszacowano na 400 tys. złotych.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 4 miesiące na realizację prac.

To jeszcze nie jest pełna lista remontów, modernizacji i przebudów chodników na wrocławskich ulicach w tym roku. Wśród planowanych remontów pojawiają się m.in. chodniki na ulicach Awicenny, Kruczej, Strzegomskiej, czy Trawowej.