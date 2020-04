Wrocław. Nowe przywileje dla właścicieli aut elektrycznych

Posiadacze elektryków już teraz mają sporo przywilejów we Wrocławiu i jak się okazuje, będą mieli ich jeszcze więcej. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, do końca kwietnia ma pojawić się zarys „Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności”, następnie będzie on poddany konsultacjom, które potrwają do 18 maja - czytamy na portalu Gazetawroclawska.pl.

Dodatkowe przywileje dla właścicieli elektryków

Już teraz posiadacze pojazdów elektrycznych - a jest ich we Wrocławiu około pół tysiąca - mogą jeździć po buspasach. Są także zwolnieni z opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Jak się dowiedzieliśmy, uzyskają dostęp do dodatkowych stacji ładowania pojazdów, a przede wszystkim do znacznie większej liczby darmowych miejsc parkingowych w ścisłym centrum Wrocławia - informuje portal Gazetawroclawska.pl.

Właścicieli elektryków na pewno szczególnie ucieszy niedawna decyzja magistratu - o udostępnieniu miejsc parkingowych, które funkcjonowały w ramach Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych Vozilla, dla wszystkich pojazdów elektrycznych. Część z nich zostanie wyposażona w infrastrukturę do ładowania. To w sumie około 200 bezpłatnych miejsc parkingowych, często w bardzo atrakcyjnych miejscach w centrum Wrocławia (np. ul. Ruska, Włodkowica, Szajnochy, czy plac Solny).

