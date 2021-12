Wrocław. Nowe przedszkole na Wojnowie już jest otwarte. Zobacz zdjęcia

– Chcąc zapewnić we Wrocławiu jak najwięcej miejsc w przedszkolach, staramy się także zachęcać podmioty zewnętrzne do budowania nowych placówek edukacyjnych. Mają one status placówek publicznych, co oznacza, że wrocławianie mogą z nich korzystać tak samo, jak z przedszkoli miejskich – podkreśla Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych UM Wrocławia. – Nabór do tych placówek prowadzony jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław – dodaje.