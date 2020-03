Wrocław. Nowe mosty Chrobrego. Zobacz, jak będą wyglądały!

Inwestycje we Wrocławiu rozstrzygnęły przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego.

- To bardzo oczekiwana inwestycja na wschodzie Wrocławia. Zakres obejmuje m.in. budowę nowych mostów o przyjętych nazwach: most Południowy (nad kanałem przeciwpowodziowym) i most Północny (nad kanałem żeglugowym). Most Południowy będzie miał 153,51 m długości całkowitej, z kolei Północny - 75,30 m.

W ramach tej inwestycji wykonawca przebuduje m.in. układ drogowy łączący z ulicami Marco Polo, Monopolową oraz Monte Cassino. Nowe mosty powstaną obok istniejących starych przepraw i połączą Sępolno ze Swojczycami - w ciągu drogi wojewódzkiej 455. Na mostach będzie torowisko. W przyszłości pojadą po nim tramwaje z Sępolna na Swojczyce - napisał na swoim Facebooku prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk.