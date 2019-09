Wrocław. Nowe mieszkania przy ul. Buforowej. Zobacz!

Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol. Wstępny harmonogram drugiego etapu inwestycji zakłada rozpoczęcie prac w ostatnim kwartale br., a przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w pierwszej połowie 2021 roku. Z kolei w budynku z trzeciego etapu początek prac zaplanowany jest na przełom roku 2019/2020, zaś zakończenie również w pierwszej połowie 2021 roku.

W najnowszej ofercie inwestycji Murapol Zielona Toskania znalazły się mieszkania o powierzchniach sięgających od 25 do ponad 54 mkw, kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe. Wszystkie mieszkania na parterze będą posiadały ogródki, a na piętrach przestronne balkony. Do dyspozycji mieszkańców zaprojektowano również komórki lokatorskie. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią oraz elementami małej architektury.

Wprowadzone do sprzedaży mieszkania stanowią część „oferty 2 000 bis”, którą deweloper uruchomił we wrześniu br. Wszystkie inwestycje w ofercie będą posiadały wdrożony Home Management System umożliwiający zastosowanie rozwiązań smart home, a także obejmujący m.in. filtry antysmogowe w mieszkaniach, monitoring wizyjny części wspólnych.

- Odpowiadając na potrzeby mieszkaniowe wrocławian uruchamiamy sprzedaż kolejnych etapów inwestycji Murapol Zielona Toskania z technologicznymi rozwiązaniami Home Management System. Inwestycja powstanie w cieszącej się dobrą opinią mieszkańców lokalizacji, na osiedlu Wojszyce, nieopodal zrealizowanych przez nas wcześniej projektów. Mamy nadzieję, że będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, co poprzednie inwestycje. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Murapol Zielona Toskania to propozycja dla osób, które chcą zamieszkać w kameralnym, zielonym otoczeniu, a zarazem mieć łatwy dostęp do centrum miasta – dodaje Nikodem Iskra.

W pobliżu inwestycji Murapol Zielona Toskania deweloper zrealizował już dwa duże projekty mieszkaniowe – Małą Toskanię oraz Nową Toskanię, w których zamieszkało ponad 4, 2 tysiące osób. Obecnie realizuje także budowę pobliskiej inwestycji Murapol Apartamenty Klasztorna z 278 lokalami, która jest już w finalnym etapie prac.