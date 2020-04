Wrocław. Nowe kosze na śmieci. Co trzeba do nich wrzucać?

Pojawią się także nowe pojemniki na odpady, w sumie 30 000 sztuk. Do znanych już kubłów do segregacji w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim dołączy kubeł brązowy. Będzie on przeznaczony na bioodpady.

To nowość we Wrocławiu. - Do tej pory mieszkańcy korzystali tylko z brązowych worków na odpady zielone. Teraz do specjalnego pojemnika można będzie także wrzucać resztki kuchenne ulegające biodegradacji, np. obierki po warzywach i owocach. Pojemnik na bioodpady jest wentylowany oraz posiada podwójne dno, dzięki temu umieszczone w nim odpady schną i nie wydzielają przykrych zapachów – informuje Karolina Kołacz, rzecznik prasowy Chemeko-System.

Początkowo selektywna zbiórka bioodpadów będzie prowadzona tylko na terenie Starego Miasta i Śródmieścia, ale wkrótce zmiany zaczną obowiązywać w całym mieście. Przewidywany termin wprowadzenia jej w pozostałych częściach miasta to: