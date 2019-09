Wrocław. Nowa linia autobusowa 143 na trasie Kminkowa - Oporów - Kminkowa. Przeczytaj szczegóły

Autobusy linii 143 będą kursowały po trasie:

Kminkowa - Waniliowa - Cynamonowa - Pełczyńska - Kominiarska - Księgarska - Sułowska - Rondo Obrońców Grodna - Żmigrodzka - Nowaka-Jaziorańskiego - Rondo Kielara - Nowaka-Jeziorańskiego - most Milenijny - Milenijna - Popowicka - Wejherowska - Legnicka - Na Ostatnim Groszu - Gądowianka - Klecińska - Grabiszyńska – Oporów

Oporów – Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna – most Milenijny – Nowaka-Jeziorańskiego – Rondo Kielara – Obornicka – Pełczyńska – Cynamonowa – Waniliowa - Kminkowa

Częstotliwość kursowania:

w dni robocze

od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 30 minut;

od około godziny 6:00 do około godziny 8:00 co 15 minut;

od około godziny 8:00 do około godziny 14:30 co 30 minut;

od około godziny 14:30 do około godziny 18:00 co 15 minut;

od około godziny 18:00 do około godziny 23:00 co 30 minut.