Wrocław. Nowa inwestycja na Kowalach. Zobacz zdjęcia

Polski oddział dewelopera Bouygues Immobilier przygotowuje się do rozpoczęcia siódmej inwestycji we Wrocławiu. Osiedle Perspective – Wille Miejskie, bo tak brzmi jego pełna nazwa, zostanie wybudowane przy ul. Kwidzyńskiej 23 na Kowalach. Planowany termin zakończenia budowy to drugi kwartał 2022 r. Mieszkania już trafiły do sprzedaży.

Kameralny charakter

Nieduże osiedle stworzy 13 kameralnych niewielkich domów wielorodzinnych. – Niska zabudowa jest idealnym rozwiązaniem dla tej lokalizacji, proponując kameralną atmosferę jego mieszkańcom, co dobrze komponuje się z otoczeniem domów jednorodzinnych znajdujących się w tej części Wrocławia – tłumaczy Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier. Wille Miejskie będą 3-kondygnacyjne. W każdej z nich zaprojektowano od 12 do 16 mieszkań o powierzchni od 28 do 85 mkw. i liczbie pokoi od 1 do 4 z aneksami kuchennymi. Łącznie 169 mieszkań – wszystkie z balkonami lub ogródkami.