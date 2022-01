Wrocław nocą jest magiczny. Zobacz bajkowe zdjęcia Aleksandry Papierkowskiej

Zobaczcie urzekające zdjęcia tego miejsca w wykonaniu Aleksandry Papierkowskiej, której prace możecie podziwiać także na stronie Foto - Flora.

- Fotografia to moja odskocznia od szarej codzienności, od problemów życia codziennego. Kontakt z naturą daje mi dużo energii, a ja od niej uczę się pokory, szacunku i miłości do tego co nas otacza (przyroda, zwierzęta, krajobrazy). Kocham też zwierzęta, jestem wegetarianką od 30 lat, mam kota Skarpetę uroczego czarnego kocurka z białymi łapkami, który pięknie pozuje mi do zdjęć - zdradza nam pani Aleksandra.