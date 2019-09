Wrocław. Nie żyje Kornel Morawiecki. Miał 78 lat

78-letni Kornel Morawiecki przed kilkoma laty przeszedł zawał serca . Teraz walczył z rakiem trzustki. W połowie stycznia lekarze ze Szpitala Wojskowego przy ul. Weigla we Wrocławiu stwierdzili u Morawieckiego żółtaczkę. Gdy jednak wykonali dodatkowe badania tomograficzne, okazało się że ojciec premiera ma nowotwór trzustki. Już po kilku dniach trafił na stół operacyjny w szpitalu MSWiA w Warszawie. Przeszedł poważną, trzygodzinną operację.

Przed kilkoma dniami Kornel Morawiecki znów trafił do szpitala w Warszawie. - Od wczoraj stan zdrowia mojego taty się bardzo pogorszył i jest we mnie pewien smutek - powiedział w piątek podczas spotkania z wyborcami premier Mateusz Morawiecki.

Niedługo później prezydent Andrzej Duda zdecydował o odznaczeniu Kornela Morawieckiego Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej".

Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek przed południem.

Kornel Morawiecki to założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej. Był działaczem opozycyjnym. Jest posłem na Sejm. Wybrano go z list Kukiz '15, ale w 2016 roku zrezygnował z członkostwa w tym klubie w związku z oddaniem za niego głosu przez posłankę Małgorzatę Zwiercan w głosowaniu nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie należy do klubu Wolni i Solidarni. Ma 78 lat. Jest ojcem premiera Mateusza Morawieckiego.

W październikowych wyborach parlamentarnych był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na senatora na Podlasiu.