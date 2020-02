Wrocław. Nie wrócą do szkoły po feriach. Bo szkołę zamknięto!

Placówka, choć rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 roku, została już zamknięta. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, powodem były problemy finansowe fundacji Sollers Expert, która liceum prowadziła. W styczniu ta sama jednostka zamknęła także z dnia na dzień przedszkole, a rodziców poinformowała o tym fakcie przez SMS.

Uczniowie liceum "Sollers" za tydzień, czyli po zakończeniu drugiego tygodnia ferii, będą musieli kontynuować naukę w innej placówce. Ich szkoła zostaje zamknięta. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z powodu zadłużenia wypowiedziano jej umowę najmu budynku przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego, w którym się znajdowała.

- Rodzice i uczniowie przyszli do nas z wnioskiem, abyśmy ich przyjęli do naszej placówki. To jest trudne zadanie w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ musimy otworzyć nową klasę, rozszerzyć kadrę, ułożyć plan lekcji. Chcemy im umożliwić płynne kontynuowanie nauki, ale na pewno będzie to dla nich duża zmiana. Część uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową trafi do klasy, którą już prowadzimy, a dla tych po gimnazjum utworzymy nową - tłumaczy Helena Kosztyło - Kobiec, prezes fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim.