Wrocław. Nie ma już aut Vozilli. A co teraz będzie z miejscami parkingowymi po nich?

Samochody Vozilli sukcesywnie znikały z wrocławskich ulicy od stycznia. Miało to trwać do końca kwietnia, ale jak poinformowała spółka Enigma, operator wypożyczalni: w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa , ze względu na znikome zainteresowanie naszą ofertą, podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu wycofania samochodów. Firma pozostawiła we Wrocławiu jedynie skutery Vozilla by blinkee.city.

Przed trzema laty, gdy wypożyczalnia ruszała, miasto wyznaczyło dla jej aut 200 bezpłatnych miejsc parkingowych. Często w bardzo atrakcyjnych miejscach w centrum, jak na przykład ulice: Ruska, Włodkowica, Szajnochy, czy plac Solny. Oznaczono je pionowymi znakami parkingu przeznaczonego dla samochodów wypożyczalni i poziomymi - typową „kopertą”. Jednak zielone tła tych kopert doprowadziły do sporów z kierowcami, którzy argumentując, ze oznakowanie jest niezgodne z przepisami, odmawiali płacenia mandatów wlepianych im za parkowanie w miejscach przeznaczonych tylko dla aut Vozilli. Auta zniknęły wraz z nimi spór, co dalej z miejscami parkingowymi?

- Miejsca parkingowe, które służyły Vozilli, będą mogły być wykorzystywane przez wszystkie samochody elektryczne, część miejsc zostanie doposażona przez prywatne podmioty w ładowarki do samochodów elektrycznych i zostanie zachowana jako miejsca zarówno do parkowania jak i ładowania – wyjaśnia Grzegorz Rajter z biura prasowego wrocławskiego Urzędu Miasta.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie podział tych miejsc na te dla „elektryków” i dla wszystkich kierowców. Czy miasto myśli o zastąpieniu aut Vozilli przez pojazdy innego operatora?

Nie zdecydujemy się już na współpracę w takiej formule, pilotaż miał służyć popularyzacji tego środka transportu, a rynek pokazuje, że są już podmioty, które są gotowe prowadzić tego typu działalność, bez udziału miasta. W samym Wrocławiu jest dwóch dużych operatorów, którzy świadczą usługi współdzielenia aut: Traficar, Panek – odpowiada Grzegorz Rajter.

Część aut Vozilli trafi pod młotek

Każdy mógł wystartować w przetargach, wystarczyło skontaktować się z Biurami Obsługi Klienta Enigmy. Do tej pory zbierane są zapisy zainteresowanych, a do końca kwietnia ma być znana dokładna liczba aut, którą firma będzie mogła wystawić na sprzedaż. Wtedy też będzie szacowana ich wartość i ustalane ceny. Wszystko zależeć będzie od ich przebiegu, a przede wszystkim stanu technicznego. Jak szacowano jeszcze w styczniu, na sprzedaż wystawiona miała być więcej niż połowa aut Vozilli, bo część została zwrócona firmie leasingowej. Średni ich przebieg to 17 tys. kilometrów, a więc stosunkowo niewiele. Pod dużym znakiem zapytania stoi jednak stan techniczny tych aut. Każdy z nich był wypożyczany średnio 1100 razy i to przez klientów, którzy - jak należy się spodziewać - wykazywali się bardzo różnymi sposobami i kulturą jazdy. Średnie ceny podobnych aut, jakie na sprzedaż wystawi Vozilla, czyli tej samej klasy i o podobnym przebiegu, w przypadku Nissanów Leaf wahają się od 35 do 45 tys. zł, a w przypadku Reanault Zeo od 50 do 70 tys. zł.