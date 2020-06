Wrocław. Nawet godzinę trzeba czekać przed lokalem wyborczym, żeby zagłosować (ZDJĘCIA)

Lokale wyborcze w całej Polsce są czynne od godziny 7 do 21. Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować o przedłużeniu głosowania w wybranych miejscach jeśli z jakichś powodów wybory trzeba będzie gdzieś przerwać. W takim wypadku może zapaść także decyzja o przedłużeniu ciszy wyborczej - obowiązuje ona co najmniej do godz. 21. Do tego czasu zabroniona jest agitacja na rzecz kandydatów, nie wolno także publikować wyników sondaży.

Wybory prezydenckie - zasady głosowania

W lokalu wyborczym dostaniemy jedną kartę do głosowania. Głosujemy, stawiając znak X przy nazwisku wybranego kandydata (muszą to być co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki). Możemy wybrać tylko jedną osobę. Jeśli wskażemy więcej niż jednego kandydata, głos będzie nieważny. Karta do głosowania powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta do głosowania zawiera nazwiska 11 kandydatów na prezydenta.