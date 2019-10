Wrocław. Nastoletni bandyci grasowali na Nowym Dworze. Mieli po 13 i 16 lat!

Policjanci stale prowadzą działania profilaktyczne oraz prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego. Podczas prelekcji w szkołach uświadamiają młodych dolnoślązaków, jaką odpowiedzialność prawną mogą ponieść w przypadku popełnienia czynu karalnego.

Funkcjonariusze potwierdzili, że sprawcy chcąc ukraść mu hulajnogę, kopali go i uderzali po całym ciele. W związku doznanymi obrażeniami, poszkodowany był hospitalizowany. Czwórka nieletnich została błyskawicznie namierzona i zatrzymana przez mundurowych. Najstarszy z nich ma 16 lat, a najmłodszy zaledwie 13. Teraz sąd rodzinny podejmie decyzje, o dalszym losie chłopców.

Pod koniec ubiegłego tygodnia mundurowi z komisariatu na Fabrycznej, otrzymali zgłoszenie o rozboju dokonanym przez kilku mężczyzn na terenie wrocławskiego Nowego Dworu.

Mając zasłonięte twarze zaatakowali młodego chłopaka i kopali oraz uderzali go po całym ciele. Skradli następnie należącą do niego hulajnogę o wartości 1500 złotych. W wyniku ataku poszkodowany młody wrocławianin trafił do jednego ze szpitali. Policjanci natychmiastowo rozpoczęli działania mające na celu ustalanie przebiegu zdarzenia, a także zatrzymanie sprawców przestępstwa.

Tego samego dnia zatrzymali dwóch z nich. Okazało się, że byli to zaledwie 16-letni chłopcy. W chwili zatrzymania posiadali przy sobie skradzioną hulajnogę, która to należała do okradzionego i pobitego nastolatka. Mundurowi tego samego dnia zabezpieczyli również nagranie z monitoringu, które wykazało, że sprawców było czterech.

Policjanci traktowali sprawę niezwykle priorytetowo. Intensywna praca operacyjna wykonana przez funkcjonariuszy z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii pozwoliła na ustalenie pozostałych sprawców rozboju. W dwa dni po zdarzeniu mundurowi zatrzymali 13-latka oraz 15-latka, którzy również brali udział w tym zdarzeniu. To właśnie 13-letni wrocławianin miał być głównym prowodyrem całej sytuacji.