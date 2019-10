Wrocław. Napad jak w filmie. Bandyci staranowali furgonetkę i zrabowali wypłaty dla 60 ludzi

Samochód wiozący pieniądze na wypłatę dla pracowników firmy z Jelcza-Laskowic został staranowany i zepchnięty do rowu. Bandyci pobili jadącego nim kierowcę i drugą osobę, a potem zabrali 123 tysiące złotych i odjechali.

Na miejscu przestępstwa został jeden z samochodów, użyty przez bandytów do napadu. W czasie zdarzenia dachował. Wszystko działo się w Ratowicach na trasie z Wrocławia do Jelcza - Laskowic 10 września.

- Jechaliśmy z Wrocławia w stronę Jelcza Laskowic – opowiada nam jeden z napadniętych mężczyzn. - Z banku we Wrocławiu wzięliśmy wypłatę dla 60 ludzi. Praktycznie co miesiąc tak jeździliśmy z tymi pieniędzmi. Za Ratowicami poczuliśmy silne uderzenie w tył. Wylądowaliśmy w rowie. Uderzył nas peugeot. Zauważyłem, że dachował i leży na drodze, a jego kierowca wisi do góry nogami. Wysiedli, chcąc pomóc tamtemu kierowcy.