Wrocław. Największy samolot transportowy świata przyleciał z Chin. Po co?

To rejs bezpośrednio z Chin. Do Wrocławia na pokładzie tego kolosa dostarczono sprzęt do walki z koronawirusem.

Samolot wylądował we Wrocławiu o godz. 3 w nocy i po rozładowaniu, odleciał w czwartek nad ranem. Dostarczył do nas niezbędne środki ochrony osobistej, tj. miliony rękawiczek, setki tysięcy maseczek i kombinezony. Łącznie to 50 ton pilnie potrzebnego ładunku. Cały ten sprzęt trafi teraz z wrocławskiego lotniska do Agencji Rezerw Materiałowych przy ulicy Powstańców Śląskich. Następnie zostanie rozdysponowany do wrocławskich szpitali.