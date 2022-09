Wrocław: Największa inwestycja Ryanair w Polsce. Olbrzymi hangar i nowe miejsca pracy [ZDJĘCIA]

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły rozbudowę zaplecza obsługi technicznej samolotów we Wrocławiu. W ramach inwestycji powstanie nowy dwustanowiskowy hangar o powierzchni 8,2 tys. mkw. Budowa ruszy już w przyszłym tygodniu i zakończy się w sierpniu 2023 roku.

Do tej pory w bazie technicznej Wrocław Aircraft Maintenance Services (w skrócie WAMS), gdzie zatrudnionych jest 300 osób, przeprowadzono kompleksowe przeglądy aż 335 samolotów. We Wrocławiu działa też centrum IT Ryanair - Travel Labs Poland, gdzie powstają aplikacje mobilne przewoźnika dla pasażerów.

- To dla nas jedno z najważniejszych miast w Europie pod względem rozwoju. To tu powstało pierwsze w Polsce i trzecie w Europie centrum obsługi technicznej samolotów. To we Wrocławiu bazują nasze trzy samoloty, których łączna wartość to ponad 300 milionów dolarów. Tu mamy nasze centrum IT. I to właśnie tutaj będziemy rozbudowywać naszą bazę, która pozwoli podwoić liczbę serwisowanych samolotów – mówi Michael O’Leary, dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair.