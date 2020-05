Wrocław. Na Żernikach powstanie nowy szpital onkologiczny. Przeczytaj szczegóły

Przekazywane grunty to obszar o powierzchni 22 ha, zlokalizowany przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu - Żerniki Zachodnie, przy zbiegu ulicy Kosmonautów i Trasy Stabłowickiej. Taka lokalizacja ma zapewnić dobre skomunikowanie zarówno z miastem, jak i z województwem dolnośląskim dzięki możliwości dojazdu z trzech stron i bliskości Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

- To kolejny krok do realizacji strategicznej dla województwa dolnośląskiego inwestycji. Decyzja Ministra o przekazaniu gruntów otwiera przed nami kolejny etap, jakim jest możliwość ubiegania się o wsparcie krajowe. Trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy, by Rząd współuczestniczył w finansowaniu. Po przejęciu gruntu jesteśmy gotowi do złożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który zakłada współfinansowanie inwestycji przez samorząd województwa i budżet państwa. Wieloletni Program Inwestycyjny mamy już przygotowany, ostatnim brakującym załącznikiem było posiadanie nieruchomością - skomentował wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Inwestycja będzie kosztowała 700 milionów złotych. Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia. Szpital pomieści 701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów operacyjnych. Rocznie będzie mógł przyjąć blisko 250 tys. pacjentów. Szpital powstanie z połączenia trzech jednostek: DCO, DCTK, DCCHP. Wszystkie trzy jednostki stworzą jeden podmiot, który dostanie nowoczesną i godną siedzibę. Razem z istniejącym już Szpitalem im. Marciniaka nowy szpital stworzy swoisty kampus, gdzie każda część będzie współgrała z pozostałymi i współpracowała.

Wokół szpitala powstanie teren rekreacyjny dla pacjentów oraz parking na około 1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi, a także obiekty techniczne.