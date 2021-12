Wrocław. Na tych ulicach nie będzie dzisiaj wody (GODZINY, ADRESY)

Planowana data wyłączenia wody: 8/12/2021, 13:00:00

Planowana data włączenia wody:

8/12/2021, 18:00:00

Z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą nastąpić spadki ciśnienia i chwilowe przerwy w dostawie wody przy ulicach:

- Kruszwicka parzyste numery od 24 do 26-28

- Kruszwicka nieparzyste numery od 33 do 53

- Poznańska nieparzyste numery od 5 do 13

Planowany termin przywrócenia dostaw wody: 08-12-2021 godzina 18:00.

***

Planowana data wyłączenia wody: 8/12/2021, 10:00:00

Planowana data włączenia wody:

8/12/2021, 16:00:00

Treść ogłoszenia:

Z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 08-12-2021 od godz. 10:00 do godz. 16:00 nastąpią przerwy w dostawie wody przy ulicach:

- Bernarda Pretficza parzyste numery od 34 do 38

- Wróbla nieparzyste numery od 23 do 37

***