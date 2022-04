Wrocław. Na Szczepinie trwa budowa Quorum. Częścią tej inwestycji jest 140-metrowa wieża [ZDJĘCIA I WIZUALIZACJE]

Najwyższa wieża we Wrocławiu, Sky Tower, mierzy 212 metrów. Druga jest wieża katedry na Ostrowie Tumskim – 97 metrów. Niewiele niżej sięga wieża bazyliki garnizonowej – 92 metry. Na wszystkich trzech są punkty widokowe na panoramę miasta.

Trzy wieże

Quorum to zespół pięciu budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych. Powstaje przy ulicy Sikorskiego na Szczepinie , niedaleko skrzyżowania z Zachodnią i Rybacką, nad Odrą. W jego skład wchodzą trzy wieże: dwie biurowe, jedna mieszkalna.

Jako pierwszy do użytku zostanie oddany 6-kondygnacyjny budynek biurowy D (16 000 mkw.), w którym aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe. Powierzchnia biurowa w całym kompleksie to 92 050 mkw. Po dodaniu mieszkań i lokali usługowych, otrzymujemy największą pod względem powierzchni wielofunkcyjną inwestycję tego typu w mieście. A do tego prawie 1 500 miejsc parkingowych.