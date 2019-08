Wrocław. Na Stabłowicach będzie wielkie centrum handlowe. Kiedy powstanie?

- Tu będzie bardzo ładnie. To ma być centrum dla Stabłowic, miejsce tętniące życiem. Chcemy tu organizować dużo różnych rzeczy dla mieszkańców. Chciałabym, żeby to osiedle było samowystarczalne, dlatego są potrzebne takie miejsca, które będą integrować mieszkańców, gdzie będą mogli spędzić czas. Na Stabłowicach w tej chwili nie ma bankomatu, poczta jest w piwnicy - mówi Joanna Danys, właścicielka drukarni Dan-Mark i inwestorka nowej galerii.

Dla porównania: powierzchnia handlowa galerii Magnolia Park wynosi 99 000 mkw. Aleja Bielany to 145 000 mkw., a Galeria Dominikańska ma 30 000 mkw. powierzchni handlowej. Obiekt ma wyróżniać architektura wykorzystująca ceglane budynki starej fabryki, w pobliżu drukarni Dan-Mark.

Na Stabłowicach oraz pobliskich Praczach Odrzańskich i Maślicach realizowanych jest wiele inwestycji mieszkaniowych. Najbliżej do nowego obiektu handlowego będą mieli przyszli mieszkańcy powstającego obok osiedla Idylla. Ta inwestycja, prowadzona przy Stabłowickiej 116 to sześć niskich budynków: dwu-, trzy-, i czteropiętrowych, w których będzie łącznie 226 mieszkań. Bloki wznoszone są na terenie boiska dawnego przyzakładowego klubu piłkarskiego Włókniarz. Inwestycja podzielona jest na etapy: zakończenie pierwszego nastąpi na koniec 2019 r., drugiego do końca marca 2021 r. W powstających budynkach znajdą się kawalerki oraz lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe. Powierzchnie oferowanych do czerech pokoi i metraże od 30 do blisko 90 mkw. Mieszkania będą miały tarasy z ogrodem lub balkony. W garażach podziemnych będzie 195 miejsc parkingowych, a na zewnątrz 101. Na osiedlu przygotowane zostaną dwa place zabaw. Ceny mieszkań dostępnych w drugim etapie zaczynają się od 5500 zł za mkw.

Obecnie na Stabłowicach mieszka 17 000 osób, najczęściej są to młode rodziny. Wg prognoz przedstawianych przez Mallson liczba mieszkańców w najbliższych latach przekroczy 30 000.