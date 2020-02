Wrocław. Na pl. Staszica wykoleił się tramwaj. Pierwszy od 15 dni! MPK: Trzymajcie za nas kciuki

"Do godziny 18:45 dzisiejszego dnia mieliśmy dobrą passę 15 dni bez wykolejeń (to co miało miejsce w niedzielę było rozjechaniem, a nie wykolejeniem, więc się nie liczy). Nie jest to dla nas oczywiście żadne święto, ponieważ taki stan rzeczy powinien być normą. Działamy, aby tak było. Chcemy, żebyście jednak wiedzieli, że lepsza komunikacja miejska we Wrocławiu jest możliwa. Niezależnie od tego czy ostatni brak wykolejeń to szczęście, palec boży czy po prostu dająca efekt trudna praca. Trzymajcie za nas kciuki."