Wrocław. Na Ołtaszynie ma powstać kilkaset nowych mieszkań

Przy ulicy Orawskiej na Ołtaszynie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zbudować można budynki do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu. Dozwolone jest powstanie tam domów jednorodzinnych (wolnostojących, bliźniaków, szeregówek, typu atrialnego) oraz wielorodzinnych (typu willowego, bliźniaczego lub szeregowego). Jeśli miałyby na tym terenie stanąć bloki, najpierw musiałby zostać zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowe osiedle to więcej samochodów

Kilkaset nowych mieszkań, to nawet ponad tysiąc nowych samochodów, jakie przybędą w tej okolicy. Jeszcze bardziej sparaliżuje to tę część miasta. Ulica Zwycięska to przecież jedna z najbardziej zakorkowanych dróg we Wrocławiu.