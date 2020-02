Wrocław. Na Krzykach policja zatrzymała kierowcę audi. Podawał się za swojego brata

Przypomniał sobie jednak, że ma dowód osobisty, który to ostatecznie, okazał policjantom. Powodem podjęcia próby ukrycia swojej tożsamości, mógł być fakt braku uprawnień do kierowania pojazdami przez kierującego. Mężczyzna wyjaśnił, że miał kiedyś prawo jazdy, ale zostało mu zatrzymane za przekroczenie liczby 24 punktów, z uwagi na naruszenie przepisów ruchu drogowego - wyjaśnia asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu.